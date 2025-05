Nie żyje 58-letnia kobieta. To zabójstwo? Policja zatrzymała jej syna

Do próby uprowadzenia doszło w środę (14 maja), gdy dziewczynka wracała ze świetlicy szkolnej do domu. Według relacji szkoły w Piorunce, kobieta i mężczyzna jadący białym busem zaproponowali dziecku podwiezienie. Samochód przypominał pojazdy wykorzystywane przez kurierów rozwożących przesyłki. Gdy dziewczynka odmówiła, próbowali wciągnąć ją do pojazdu. Na szczęście dzięki determinacji i odwadze, dziewczynce udało się uciec i powiadomić o zdarzeniu dorosłych, którzy natychmiast zgłosili sprawę na policję.

Jak dotąd, podejrzanego samochodu nie udało się zatrzymać. Nie wiadomo również, kim są osoby które zaczepiły dziewczynkę i jakie mają intencje wobec małoletnich. Szkoła poprosiła rodziców o wzmożoną czujność.

Komunikat Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

W związku z niepokojącym zdarzeniem, które miało miejsce dziś około godziny 14:00 w pobliżu Placówki Wsparcia Dziennego w Czyrnej, pragnę poinformować wszystkich i jednocześnie zaapelować o wzmożoną czujność.

Jedna z dziewczynek wracając do domu, została zaczepiona przez mężczyznę i kobietę poruszających się białym busem przypominającym pojazdy kurierskie. Osoby te zaproponowały dziewczynce podwiezienie do domu, tłumacząc, że jadą na Słowację. Dziewczynka wykazała się dużą odwagą i rozsądkiem – stanowczo odmówiła, a kiedy jedna z osób chwyciła ją przez uchyloną szybę za bluzę, zdołała się wyswobodzić i uciekła, krzycząc, że zawiadomi policję. Pojazd odjechał z miejsca zdarzenia.

Sprawa została niezwłocznie zgłoszona naszemu dzielnicowemu policjantowi. Proszę jednak wszystkich rodziców, aby uczulili dzieci na tego typu sytuacje oraz zalecam, by dzieci – dla własnego bezpieczeństwa – poruszały się w parach lub grupach, szczególnie w drodze do i z placówki.

