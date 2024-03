i Autor: Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS

Matura 2024

Strój na maturę 2024. Jak się ubrać na egzaminy? Tego nie zakładaj, jeśli nie chcesz zaliczyć wtopy!

Matura 2024 to pierwszy tak poważny egzamin w życiu każdego ucznia. Ważne są nie tylko przygotowania do matury, ale również odpowiedni ubiór, który powinien pasować do powagi wydarzenia. Niestety, nie wszyscy maturzyści traktują ten dzień z należytą starannością. Co roku można zaobserwować takich uczniów, którzy nie zastanawiali się zbyt długo, jak się ubrać na maturę. Przychodzą na egzamin w dresach i dziurawymi spodniami. Jak się ubrać na maturę 2024, żeby uniknąć wtopy? To musi wiedzieć każdy maturzysta!