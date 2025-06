Strzelanina w domu koło Limanowej. Dwie osoby nie żyją. Małopolska policja publikuje wizerunek poszukiwanego 57-latka

Do strzelaniny doszło w piątek (27.06), około godziny 10:30, w domu jednorodzinnym w Starej Wsi (powiat limanowski). Na miejscu zginęli 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Trzecia ofiara, kobieta, została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala.

Policja poinformowała, że poszukiwany w sprawie 57-letni mężczyzna jest uzbrojony i niebezpieczny. Może mieć przy sobie broń palną. - Poszukiwany to 57-letni Tadeusz Duda - poinformowali policjanci.

Uciekał niebieskim samochodem marki Audi A4. Auto znaleziono, ale bez kierowcy. W związku z obławą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego: "Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57-letni mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w pow. limanowskim".

Kim były ofiary?

Zabici to 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Policja nie podaje na razie informacji o ich tożsamości ani ewentualnych powiązaniach ze sprawcą. Radio Eska nieoficjalnie ustaliło, że ofiary to rodzina sprawcy. Najpewniej doszło do kłótni między bliskimi. Mężczyzna miał strzelać do bliskich z broni myśliwskiej. Polsat News podaje, że zamordowane osoby to zięć i córka sprawcy.

- Przypominamy, że mężczyzna jest niebezpieczny, może posiadać przy sobie broń palną - podkreślają policjanci. Trwają intensywne poszukiwania 57-latka.

