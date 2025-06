Dramat w Starej Wsi. Dwie osoby nie żyją, trzecia jest ciężko ranna. Trwa obława za sprawcą

Aktualizacja, piątek, godz. 12:

Jak wynika z najnowszych ustaleń policji, w wyniku strzelaniny w Starej Wsi śmierć poniosły dwie osoby – 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Trzecia osoba, również kobieta, została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala. Sprawcą zdarzenia jest 57-letni mężczyzna, który po oddaniu strzałów zbiegł w kierunku pobliskiego lasu. Policja prowadzi intensywną obławę z udziałem dodatkowych jednostek.

Radio Eska nieoficjalnie ustaliło, że ofiary to rodzina sprawcy. Najpewniej doszło do kłótni między bliskimi. Mężczyzna miał strzelać do bliskich z broni myśliwskiej. Lokalny portal limanowa.in podaje, że w trakcie strzelaniny w domu przebywało m.in. roczne dziecko.

Wcześniej pisaliśmy:

Strzały w domu. Sprawca uciekł do lasu

Zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło do służb w piątek (27.06) około godziny 10:30. Zdarzenie miało miejsce w budynku mieszkalnym w Starej Wsi – niewielkiej miejscowości w województwie małopolskim, na terenie powiatu limanowskiego.

Na miejsce natychmiast skierowano policję i służby ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do użycia broni palnej. Trzy osoby zostały ranne – jedna z nich, prawdopodobnie nie żyje.

Oficjalna informacja o stanie poszkodowanych zostanie przekazana po zakończeniu czynności przez prokuraturę i ratowników medycznych.

Czytaj też: Katarzyna zginęła z rąk męża. Pożegnały ją tłumy. "Droga do pracy zamieniła się w drogę do wieczności"

Trwa policyjna obława

Sprawca strzelaniny uciekł z miejsca zdarzenia. Jak podaje policja, oddalił się w kierunku pobliskiego masywu leśnego. Obecnie trwa szeroko zakrojona obława – w działania zaangażowano liczne siły policyjne, w tym przewodników z psami tropiącymi.