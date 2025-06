Strzelanina w domu koło Limanowej. Dwie osoby nie żyją

Zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło do służb w piątek (27.06) około godziny 10:30. W domu jednorodzinnym w Starej Wsi doszło do użycia broni palnej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe i policyjne. Funkcjonariusze potwierdzili, że trzy osoby zostały postrzelone – dwie zginęły na miejscu, jedna została poważnie ranna i trafiła do szpitala.

Zabici to 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Policja nie podaje na razie informacji o ich tożsamości ani ewentualnych powiązaniach ze sprawcą. Radio Eska nieoficjalnie ustaliło, że ofiary to rodzina sprawcy. Najpewniej doszło do kłótni między bliskimi. Mężczyzna miał strzelać do bliskich z broni myśliwskiej. Polsat News podaje, że zamordowane osoby to zięć i córka sprawcy.

Komunikat policji – dane poszukiwanego:

Wiek: 57 lat

Samochód: Audi A4 combi, kolor niebieski

Mężczyzna może posiadać broń

Policyjna obława. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Jak ustalili śledczy, sprawcą strzelaniny jest 57-letni mężczyzna, który po zdarzeniu oddalił się z miejsca przestępstwa. Początkowo przypuszczano, że uciekł pieszo w stronę pobliskiego masywu leśnego, jednak według nowych informacji mężczyzna porusza się niebieskim samochodem marki Audi A4 combi o numerach rejestracyjnych KLI 22662.

Czytaj też: Rozwodził się z żoną i wszyscy wiedzieli, że ją śledził. Tego, co się później stało nie przewidział nikt

Alert RCB

W związku z obławą na sprawcę zabójstwa dwóch osób w Starej Wsi (powiat limanowski, województwo małopolskie) został uruchomiony Alert RCB. SMS z ostrzeżeniem został wysłany do odbiorców w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. "Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57 l. mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w pow. limanowskim. Mężczyzna jest niebezpieczny, może posiadać przy sobie broń! Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich informacji o poszukiwanym pod nr alarmowym 112."

Sprawca uzbrojony i niebezpieczny. Policja ostrzega

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności – poszukiwany może być uzbrojony i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Każdy, kto zauważy podejrzanego mężczyznę lub opisany pojazd, proszony jest o natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym 112. Na miejscu tragedii oraz w terenie pracują dodatkowe siły policyjne.

Trwają intensywne działania operacyjne oraz ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Strzelanina w szkole w Austrii. Jest wiele ofiar śmiertelnych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-latek doprowadzony do prokuratury. Zobacz zdjęcia: