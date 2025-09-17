Szkieletor szpecił Kraków przez 40 lat. Dziś jest najsłynniejszym wieżowcem w mieście

Przez dekady stał pusty, porośnięty rdzą i straszył swoim wyglądem mieszkańców Krakowa. Niedokończony gmach przy Rondzie Mogilskim był symbolem niewykorzystanych szans i architektonicznej porażki PRL. Dziś jednak dawnego Szkieletora trudno rozpoznać – po latach sporów i przebudowy zamienił się w nowoczesny wieżowiec Unity Tower, który stał się jedną z wizytówek miasta.

Kraków kojarzy się przede wszystkim z zabytkowym Rynkiem Głównym, Wawelem i klimatycznymi kamienicami, ale w ostatnich dekadach miasto zaczęło zmieniać swoją panoramę. W krajobrazie dawnej stolicy Polski pojawiają się coraz śmielej nowoczesne biurowce i wieżowce, które nadają miastu bardziej metropolitalny charakter. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Krakowa stał się budynek przy Rondzie Mogilskim, przez lata znany jako Szkieletor. Dziś, po dokończeniu i gruntownej przebudowie, funkcjonuje on pod nazwą Unity Tower i jest jednym z najwyższych wieżowców w mieście, symbolizującym połączenie historii z nowoczesnością.

Historia krakowskiego Szkieletora

W latach 60. Kraków, podobnie jak inne duże miasta Polski, miał ambitne plany rozwoju przestrzeni publicznej i infrastruktury. Jednym z takich projektów był wieżowiec dla Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ogłoszony w 1968 roku. W konkursie zwyciężyła propozycja przygotowana przez zespół Zdzisława Arcta, a prace budowlane ruszyły w 1975 roku. 

Plan zakładał, że budynek osiągnie wysokość około 92 metrów, będzie miał 24 kondygnacje i pomieści wiele funkcji: sale konferencyjne, przestrzeń usługową, administrację, restaurację z tarasem widokowym, a nawet hotel. Niestety, ale już w 1979 roku prace zostały wstrzymane z powodu problemów ekonomicznych. Konstrukcja przestała być rozwijana i przez dziesięciolecia stała jako pusty szkielet, stając się symbolem niedokończonych ambicji i architektonicznego opuszczenia. Krakowianie obiekt nazwali potocznie Szkieletorem.

Wielka przemiana Szkieletora w Unity Centre

Przez lata podejmowano wiele prób, by dać budynkowi nowe życie, lecz przełom nastąpił dopiero w 2005 roku, gdy nieruchomość przeszła w ręce deweloperskiej spółki Treimorfa Project (współpracującej m.in. z GD&K Group). Nowi właściciele podjęli się projektu ukończenia i przebudowy, ale najpierw musieli jednak pokonać formalne przeszkody. 

Ostatecznie wiosną 2016 roku prace budowlane zostały wznowione. Generalnym wykonawcą przebudowy została firma Strabag, a projekt został przeprojektowany przez biuro architektoniczne DDJM. Budowę ukończono w 2020 roku, wieża została przekazana w stanie surowym zamkniętym w czerwcu 2020, a do użytku oddano obiekt jesienią tego samego roku.

Unity Tower dziś

Unity Tower nie jest już niedokończonym monumentem - to nowoczesny biurowiec i jeden z najwyższych budynków Krakowa, mierzący 102,5 metra, z 27 kondygnacjami. Jest częścią większego kompleksu Unity Centre, obejmującego także biurowce towarzyszące, apartamentowiec oraz hotel.

