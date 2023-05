Szok! Miał 3,5 promila w organizmie i wiózł samochodem malutkie dziecko

Nowy Targ. Miał 3,5 promila i wiózł malutką córkę. Trafił prosto za kratki

Pełniący służbę policjanci z Nowego Targu rozpoznali na drodze mężczyznę, który prowadził samochód pomimo dożywotniego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Zatrzymali więc jego skodę i nakazali 39-latkowi opuszczenie auta. Nowotarżanin miał duży problem z utrzymaniem równowagi, co świadczyło o tym, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia potwierdziło badanie alkomatem, które dało wynik 3,5 promila. Mężczyzna wsiadł za kółko w takim stanie, a co jeszcze bardziej bulwersujące przewoził swoją półtoraroczną córeczkę. Dodatkowo 39-latek był poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Dziewczynka została przekazana pod opiekę rodzinie, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do nowotarskiej komendy, gdzie po wykonaniu czynności został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zaległy wyrok i oczekiwał na kolejny. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do wyroku sądu grozi mu kilkutysięczna grzywna i kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Wydziału do walki Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu sprawdzą także, czy doszło do narażenia na utratę życia i zdrowia 1,5 rocznej dziewczynki.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć