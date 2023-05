Przydomowy garaż obrzucony koktajlami Mołotowa. W środku była trójka małych dzieci

Posądza. Przydomowy garaż obrzucany koktajlami Mołotowa. W budynku obok była trójka małych dzieci

Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pożaru w miejscowości Posądza, do którego doszło pod koniec października 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiądzie 25-letni Bartłomiej D. Według śledczych to on dwukrotnie rzucił koktajlami Mołotowa w przydomowy garaż, powodując straty materialne wycenione na 20 tys. zł oraz stwarzając zagrożenie dla mieszkańców budynku przylegającego do garażu.

- Jak ustalono, w dniu 30 października 2022 roku w miejscowości Posądza doszło do podpalenia garażu zintegrowanego z domem. Sprawca dokonał „zmontowania” butelek zapalających, tj. tzw. koktajli mołotowa, którymi rzucił dwukrotnie w przedmiotowy budynek. Wewnątrz domu przylegającego do garażu w dniu zdarzenia znajdowało się troje małoletnich dzieci oraz dwie dorosłe osoby. Pokrzywdzeni wyliczyli wartość szkody na około 20 000 zł. Pożar garażu przylegającego do domu stanowił zagrożenie dla przebywających tam domowników oraz samego budynku mieszkalnego – zdarzenie zakwalifikowano więc jako przestępstwo z art. 163 § 1 pkt. 1 kk - podaje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Bartłomiej D. przyznał się do winy. Zdradził motyw

Już na wcześniejszym etapie postępowania Bartłomiej D. został przesłuchany przez śledczych i przyznał się do winy. Zdradził również motyw, jakim się kierował. Rzucając koktajlami Mołotowa w przydomowy garaż chciał się zemścić na jednym z domowników, z którym miał konflikt. Oskarżonemu grozi kara do 10 lat więzienia.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Tak Nie Nie mam zdania