Tragedia w Nowym Targu. W szpitalu zmarła pacjentka w piątym miesiącu ciąży

W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowy Targu doszło do potwornego dramatu. W nocy z wtorku na środę (23/24 maja) w placówce zmarła 33-letnia kobieta w piątym miesiącu ciąży. Szczegółowe okoliczności zgonu pacjentki nie są jeszcze znane. Wiadomo, że w czwartek (25 maja) do nowotarskiej policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez personel szpitalny. Dotyczy ono domniemanego narażenia kobiety na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Postępowanie będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury. Śledczy zdecydowali o przeprowadzeniu sekcji zwłok tragicznie zmarłej pacjentki. Komentarza w sprawie odmawia dyrekcja nowotarskiej lecznicy. W przesłanym do mediów i opublikowanym na stronie internetowym oświadczeniu, dyrektor Marek Wierzba złożył kondolencje bliskim zmarłej pacjentki, zaznaczył że placówka będzie współpracować z organami ścigania, ale nie będzie komentowała przebiegu sprawy.

Oświadczenie dyrektora szpitala w Nowym Targu

- Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu składa wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ciężarnej pacjentki, która zmarła w nocy z 23 na 24 maja 2023 r. To ogromna tragedia. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu jest otwarty na współpracę z wszelkimi organami, których celem jest wyjaśnienie okoliczności nagłego zgonu pacjentki. Na bieżąco udzielane są wszelkie informacje i wyjaśnienia. Mając na względzie dobro i spokój rodziny zmarłej, Dyrekcja Szpitala nie będzie komentowała tej niezwykle trudnej i bolesnej sprawy - napisał w oświadczeniu Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

