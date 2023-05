Skandal w III LO w Tarnowie. Dyrektor ma być zawieszony za pomoc uczennicy?

Dyrektor III LO w Tarnowie Jan Ryba ma stanąć przed komisją dyscyplinarną, co równocześnie może skutkować jego zawieszeniem. Jak podaje Radio ESKA, ma być to "kara" za zgłoszenie sądowi rodzinnemu nękania psychicznego i fizycznego jednej z uczennic, którego sprawczynią miała być matka dziewczyny. O niepokojących sygnałach dotyczących relacji w tej rodzinie informowali również krewni licealistki. Do znęcania się miało dochodzić w okresie od lipca 2019 r. do sierpnia 2022 r., a prokuratura w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiła zarzuty matce dziewczyny.

- Sprawa toczy się na różnych płaszczyznach: dyrektora w kuratorium, a matki uczennicy w Sądzie Rodzinnym. Dyrektor powiadomił sąd mając takie, a nie inne sygnały i jako prokuratura uważamy, że postąpił prawidłowo. Nie wkraczamy jednak w to, co robi kurator oraz w kwestie Karty Nauczyciela czy prawa oświatowego. Nas interesuje znęcanie się, jako przestępstwo. Takie zarzuty w toku postępowania przygotowawczego ma postawione matka małoletniej pokrzywdzonej, Danuta Ś. - powiedział Radiu ESKA rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki.

Z najnowszych informacji przekazanych przez tarnowski magistrat wynika, że prezydent Roman Ciepiela wystosował do wojewody Łukasza Kmity pismo, w którym wnioskuje o ponowne rozpatrzenie zarzutów postawionych przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim dyrektorowi III LO w Tarnowie Janowi Rybie i w związku z tym wstrzymuje się z decyzją o zawieszeniu go w obowiązkach.

Małopolska kurator zabrała głos. Oświadczenie Barbary Nowak

W piątek, 26 maja na stronie internetowej małopolskiego kuratorium oświaty zostało opublikowane oświadczenie szefowej tej instytucji Barbary Nowak. Zaprzecza ona, by powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Jana Ryby było zgłoszenie sądowi sprawy znęcania się nad uczennicą. Kurator twierdzi, że nie wiedziała o zgłoszeniu, choć jej zdaniem działania podjęte przez dyr. Jana Rybę były spóźnione. Barbara Nowak poinformowała, że rzeczywistym powodem kroków podjętych wobec Jana Ryby jest "niewykonanie przez niego zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i niezrealizowanie zaleceń wydanych w trybie nadzoru pedagogicznego". Kurator ograniczyła się jednak wyłącznie do ogólnych stwierdzeń, bez podania konkretnych przykładów zaniedbań, rzekomo obciążających dyrektora III LO w Tarnowie. Poniżej oświadczenie Barbary Nowak.

i Autor: Kuratorium Oświaty w Krakowie Oświadczenie Barbary Nowak

