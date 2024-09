i Autor: Screenshot Kamery TOPR

Naukowcy ujawniają prognozę grozy

Szokujące prognozy! Od piątku ŚNIEG, wcześniej powodzie

To dopiero groza, szok i niedowierzanie! Meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają wątpliwości - w najbliższych dniach w Polsce może spaść śnieg, a przedtem czekają nas potężne ulewy i powodzie błyskawiczne. A wszystko to przez niż genueński. Gdzie spadnie śnieg? Czy jest jeszcze jakaś szansa na to, że to wszystko się nie sprawdzi, a może pora wyciągać sanki i rękawiczki?