2025-09-18 14:09

W czwartek, 18 września w Krzeszowicach pod Krakowem rozegrały się dramatyczne sceny. Jak podaje Radio ESKA, młody mężczyzna wszedł na znajdującą się nad jezdnią bramownicę i skoczył. Na szczęście interwencja służb zapobiegła tragedii. Poszkodowany w stanie przytomnym trafił do szpitala. W rejonie miejsca zdarzenia panują utrudnienia.

  • W czwartek, 18 września, 33-letni mężczyzna wszedł na bramownicę nad DK79 w Krzeszowicach, grożąc skokiem.
  • Na miejsce przybyły służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego.
  • Strażacy rozstawili skokochron, na który mężczyzna spadł po skoku, doznając obrażeń głowy i nogi.
  • 33-latek został przetransportowany do szpitala w stanie przytomnym.

Szokujące sceny pod Krakowem. Mężczyzna wszedł na bramownicę i skoczył

Na drodze krajowej nr 79 w Krzeszowicach w czwartek, 18 września rozegrały się dramatyczne sceny. Radio ESKA podaje, że 33-letni mężczyzna wszedł na konstrukcję bramownicy znajdującej się nad drogą i groził, że skoczy z dużej wysokości. Służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego, natychmiast podjęły interwencję. Kluczową rolę odegrali strażacy, którzy w ostatniej chwili rozstawili skokochron.

Mężczyzna zrealizował swoją groźbę i rzeczywiście skoczył. Spadł jednak na ustawiony skokochron, co zamortyzowało upadek. 33-latek doznał obrażeń głowy i nogi, w stanie przytomnym trafił do szpitala. 

Około godziny 12:00 służby odebrały zgłoszenie, że na drodze krajowej w Krzeszowicach mężczyzna wszedł na bramownicę i groził, że popełni samobójstwo. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Ostatecznie mężczyzna skoczył i odbił się od skokochronu, który ustawili strażacy. Doznał urazów głowy i nogi, ale w stanie przytomnym został przewieziony do szpitala w Chrzanowie. Udało nam się ustalić, że to 33-letni mieszkaniec Zabrza – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA st. asp. Katarzyna Boroń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Na miejscu wciąż pracują służby, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

