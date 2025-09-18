W czwartek, 18 września, 33-letni mężczyzna wszedł na bramownicę nad DK79 w Krzeszowicach, grożąc skokiem.

Na miejsce przybyły służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Strażacy rozstawili skokochron, na który mężczyzna spadł po skoku, doznając obrażeń głowy i nogi.

33-latek został przetransportowany do szpitala w stanie przytomnym.

Szokujące sceny pod Krakowem. Mężczyzna wszedł na bramownicę i skoczył

Na drodze krajowej nr 79 w Krzeszowicach w czwartek, 18 września rozegrały się dramatyczne sceny. Radio ESKA podaje, że 33-letni mężczyzna wszedł na konstrukcję bramownicy znajdującej się nad drogą i groził, że skoczy z dużej wysokości. Służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego, natychmiast podjęły interwencję. Kluczową rolę odegrali strażacy, którzy w ostatniej chwili rozstawili skokochron.

Mężczyzna zrealizował swoją groźbę i rzeczywiście skoczył. Spadł jednak na ustawiony skokochron, co zamortyzowało upadek. 33-latek doznał obrażeń głowy i nogi, w stanie przytomnym trafił do szpitala.

– Około godziny 12:00 służby odebrały zgłoszenie, że na drodze krajowej w Krzeszowicach mężczyzna wszedł na bramownicę i groził, że popełni samobójstwo. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Ostatecznie mężczyzna skoczył i odbił się od skokochronu, który ustawili strażacy. Doznał urazów głowy i nogi, ale w stanie przytomnym został przewieziony do szpitala w Chrzanowie. Udało nam się ustalić, że to 33-letni mieszkaniec Zabrza – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA st. asp. Katarzyna Boroń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Na miejscu wciąż pracują służby, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Grób jakuba Sz., który zginął w wypadku w Sierczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.