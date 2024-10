Sztuczna inteligencja w Radiu Kraków wywołała burzę

Takiej burzy chyba mało kto się spodziewał. Niszowe OFF Radio Kraków, należące do krakowskiej rozgłośni regionalnej Polskiego Radia, zrezygnowało z "żywych" prezenterów na rzecz sztucznej inteligencji. Decyzja spotkała się z olbrzymią krytyką między innymi ze strony osób, z którymi Radio Kraków zakończyło współpracę. Redaktor naczelny rozgłośni Marcin Pulit tłumaczył natomiast, że rozstania ze współpracownikami nastąpiły z powodu niskiej słuchalności OFF Radia Kraków oraz zmiany formuły stacji, która ma być kierowana do młodych słuchaczy z pokolenia Z. Zdaniem Pulita decyzje kadrowe nie były związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji.

Odnosząc się do komentarzy publikowanych po uruchomieniu OFF Radia Kraków w nowej formule (kanał tematyczny nadawany w Internecie oraz w technologii DAB+) informuję, że żaden pracownik ani współpracownik OFF Radia Kraków nie został zwolniony z powodu AI. Od rozpoczęcia emisji w 2015 roku OFF Radio Kraków było głównie stacją muzyczną programowaną w sposób zautomatyzowany, uzupełnianą o dwugodzinne pasmo prowadzone na żywo i autorskie programy muzyczne. Programy te, po jednym w tygodniu, prowadzili głównie zewnętrzni współpracownicy i to z nimi (z końcem sierpnia 2024) rozwiązane zostały umowy o współpracę. Przyczyną nie było wprowadzenie narzędzi sztucznej inteligencji. Po 9 latach istnienia, na początku tego roku, została dokonana analiza słuchalności i zawartości merytorycznej programu. Większość programu anteny OFF Radia Kraków pokrywała się z drugim kanałem tematycznym Radiem Kraków Kultura oraz główna anteną Radia Kraków, a zasięgi słuchalności OFF Radia Kraków były bliskie zeru. To było podstawą do decyzji o dokonaniu zmiany. Nowe OFF Radio Kraków ma być w przyszłości kierowane do młodszego słuchacza w wieku 18 – 26 lat, pod tym kątem konstruowana jest już playlista. Pomysł, by w okresie przejściowym przeprowadzić radiowy projekt z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji zrodził się przy okazji. To element naszego udziału w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój AI. Założyliśmy, że po maksymalnie 3 miesiącach zostanie przeprowadzona ewaluacja eksperymentu. Projekt nie będzie przeprowadzany na głównej antenie ani na antenie Radia Kraków Kultura - wyjaśniał w mediach społecznościowych redaktor naczelny Radia Kraków Marcin Pulit.

Obecnie prezenterami w OFF Radiu Kraków są: 20-letnia Emi, 22-letni Kuba oraz 23-letni Alex. Cała trójka to nie żywi ludzie (choć na stronie radia można ich znaleźć w zakładce "OFF Ludzie"), lecz wytwór sztucznej inteligencji. Prezenterzy mają wygenerowane przez AI wizerunki oraz przypisane im cechy osobiste. Olbrzymie kontrowersje wzbudziło przeprowadzenie przez prezenterkę AI "wywiadu" z Wisławą Szymborską. Noblistka zmarła w 2012 r. i nigdy nie wypowiedziała słów wciśniętych w jej usta przez sztuczną inteligencję. W OFF Radiu Kraków Szymborska komentowała między innymi przyznanie w tym roku literackiej Nagrody Nobla koreańskiej pisarce Han Kang.

Mimo burzy wywołanej "wywiadem" z nieżyjącą osobą, Marcin Pulit w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zapowiedział, że kolejne takie "rozmowy" będą emitowane w OFF Radiu Kraków. W dniu Święta Niepodległości, czyli 11 listopada, gościem OFF Radia Kraków ma być... Józef Piłsudski. Przy okazji Pulit przyznał, że rozmowa z Wisławą Szymborską powstała w porozumieniu z fundacją upamiętniającą polską noblistkę, a "wywiad" był autoryzowany przez Michała Rusinka, wieloletniego sekretarza poetki.

