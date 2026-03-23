Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejszą nazwę wsi w Polsce. To miejsce wygląda jak namalowane

Sztuczna inteligencja wskazała najpiękniejszą nazwę wsi w Polsce

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, która polska wieś może poszczycić się najpiękniejszą nazwą. Po przeanalizowaniu danych AI uznała, że ten zaszczytny tytuł należy się wyłącznie małopolskiemu Zalipiu. Ta niepozorna miejscowość jest znana głównie z jednego, unikalnego elementu - malowanych chat. W Zalipiu barwne, kwieciste motywy zdobią dosłownie wszystko: elewacje domów mieszkalnych, stodoły, studnie, a nawet psie budy. Kolorowe, roślinne ornamenty są tu wszechobecne, dzięki czemu podczas spaceru po tej wsi można odnieść wrażenie przebywania w baśniowym świecie. Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć te niezwykłe malunki, zapraszamy do obejrzenia naszej poniższej galerii zdjęć, która z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zalipie - malowana wieś w Polsce

18

Zalipie – skąd wziął się zwyczaj malowania domów?

Zwyczaj ozdabiania budynków w małopolskim Zalipiu ma swoje korzenie jeszcze w XIX stuleciu. Na samym początku te charakterystyczne malunki pełniły funkcję czysto użytkową. Miejscowe kobiety w ten właśnie sposób maskowały na ścianach nieestetyczne ślady sadzy i inne zabrudzenia, które osadzały się w pobliżu domowych pieców. Z biegiem lat te zwykłe, proste plamy ewoluowały w znacznie bardziej złożone, wielobarwne kompozycje roślinne i kwiatowe. Dziś te unikalne wzory stanowią swoistą wizytówkę i znak rozpoznawczy całej tej małopolskiej miejscowości.

Zalipie zachwyciło turystów z Japonii

Jako ciekawostkę warto dodać, że kilka lat wstecz Zalipie zostało docenione na arenie międzynarodowej. Miejscowość ta trafiła na prestiżowe zestawienie 30 najpiękniejszych europejskich zakątków, które zostało opracowane przez Japońskie Stowarzyszenie Biur Podróży (JATA). To z kolei przełożyło się na ogromny wzrost zainteresowania tą wsią wśród turystów z Kraju Kwitnącej Wiśni. Japończycy tłumnie zaczęli odwiedzać Zalipie, nie kryjąc swojego zachwytu nad tutejszymi malowniczymi krajobrazami, niepowtarzalnym urokiem i, co najważniejsze, wszechobecnymi malunkami zdobiącymi tutejsze zabudowania.