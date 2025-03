Spis treści

Gdzie szukać pracy? Stabilne zatrudnienie w urzędach czeka!

W dobie niepewności na rynku pracy wiele osób poszukuje stabilnego zatrudnienia. Gdzie jednak takowe można znaleźć? Okazuje się, że dobrze wszystkim znana praca w urzędzie może być strzałem w dziesiątkę, bowiem kojarzy się z bezpieczeństwem i przewidywalnością, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu kandydatów. Dodatkowo zazwyczaj w takich miejscach zatrudnieni mogą liczyć na szereg benefitów czy elastyczne godziny pracy. Jeśli więc jesteś na etapie poszukiwania profesji, być może pomyśl nad zatrudnieniem w służbie cywilnej, w której - jak się okazuje - brakuje pracowników.

Ile zarabia osoba pracująca w służbie cywilnej? To żyła złota!

Wynagrodzenia w administracji publicznej regulowane są m.in. przez ustawę o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z nimi, pensje urzędników zależą od zajmowanego stanowiska, wykształcenia, stażu pracy oraz dodatkowych kwalifikacji.

Co ciekawe, zgodnie z informacjami podanymi na portalu kobieta.gazeta.pl, zarobki w służbie cywilnej dla osób bez doświadczenia zaczynają się już od 5 500 do 6 500 złotych brutto na start, a doświadczeni specjaliści mogą liczyć nawet na 10 tysięcy złotych. To naprawdę dobre stawki, lecz nadal najwyraźniej nie są wystarczające, bowiem ofert o pracę tylko przybywa - dlaczego?

W ostatnim czasie Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej, podczas targów pracy w Krakowie zwróciła uwagę na trudności z konkurencyjnością sektora publicznego wobec prywatnego w kwestii wysokości wynagrodzeń.

Wynagrodzeniami nie konkuruje się z sektorem prywatnym, i to jest nasza bolączka - mówiła Anita Noskowska-Piątkowska w trakcie wizyty w Krakowie, cytuje portal Fakt.pl.

Głównym problemem jest więc wysokość wynagrodzeń, która, choć nie przedstawia się najgorzej, to w porównaniu z prywatnymi sektorami nie jest zachęcająca. Na stronie nabory.kprm.gov.pl dostępnych jest aktualnie aż 586 ofert w 259 urzędach na terenie 133 miejscowości, więc jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź oferty, a być może znajdziesz coś dla siebie.