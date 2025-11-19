Tajemnicze zaginięcie Kamili we Włoszech. Ostatni kontakt to krótka wiadomość

Trwają poszukiwania Kamili Zborowskiej, która zaginęła prawdopodobnie na terenie Włoch.

Ostatni kontakt z kobietą miał miejsce 5 lipca 2025 roku za pośrednictwem komunikatora. Od tamtej pory jej losy są nieznane.

Policja w Krakowie opublikowała rysopis i prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.

Poszukiwania Kamili Zborowskiej. Ostatni kontakt to wiadomość, potem nastała głucha cisza

Sprawa zaginięcia Kamili Zborowskiej owiana jest tajemnicą. Jak informuje małopolska policja, kobieta po raz ostatni kontaktowała się z bliskimi na początku lipca 2025 roku. Wiadomo, że przebywała wówczas na terenie Włoch. To właśnie stamtąd wysłała ostatnią wiadomość. Od tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną i nie są znane jej losy. Trwające od dłuższego czasu poszukiwania Kamili Zborowskiej nie przyniosły na razie żadnego przełomu.

Każdy scenariusz jest brany pod uwagę, a brak konkretnych informacji tylko potęguje strach i niepewność. Funkcjonariusze prowadzący sprawę starają się odtworzyć ostatnie dni i godziny przed zaginięciem kobiety, analizując wszystkie dostępne tropy.

Rysopis zaginionej Kamili Zborowskiej. Ma charakterystyczne tatuaże, które mogą pomóc w identyfikacji

Aby ułatwić odnalezienie kobiety, policja opublikowała jej dokładny rysopis. Zgodnie z komunikatem, zaginiona Kamila Zborowska ma 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Jej oczy mają brązowo-zielony kolor, a włosy są farbowane na ciemny odcień. Szczególną uwagę zwracają tatuaże, które kobieta ma w okolicy ramienia i przedramienia. Policja precyzuje, że są to wzorzyste linie. To właśnie te znaki szczególne mogą okazać się kluczowe w jej identyfikacji.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Krakowie zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które mogły widzieć Kamilę Zborowską po 5 lipca 2025 roku lub mają jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca jej pobytu. Każdy sygnał może być na wagę złota.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Policja gwarantuje anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje w tej sprawie.

