Tajemniczy dramat w termach na Podhalu! 11-latka zemdlała, jest w ciężkim stanie

Dramat w termach w Bańskiej Niżnej. 11-latka przewróciła się i uderzyła w głowę. Stan dziewczynki jest ciężki

Co wydarzyło się na terenie popularnych wśród turystów term w Bańskiej Niżnej niedaleko Nowego Targu i Zakopanego? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak informują Onet i mjakmalopolska.pl, 5 lipca w piątek rozegrały się tam dramatyczne sceny. Podczas zabawy na basenie 11-letnia dziewczynka niefortunnie potknęła się i upadła, uderzając się w głowę. Chwilę później podeszła do ratownika wodnego i poprosiła i pomoc, mówiąc, że ma trudności z oddychaniem. Potem straciła przytomność.

Według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek

11-latka została zabrana przez śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Niestety, stan dziewczynki lekarze określają jako ciężki. Sprawę bada również Policja. Według wstępnych ustaleń nic nie wskazuje na to, by do obrażeń dziewczynki przyczyniły się jakieś osoby trzecie i najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.

