"Selekcja naturalna". Internauci bezlitośni dla ludzi, którzy wchodzą na na Morskie Oko w czasie odwilży

Co roku w polskich górach powraca ten sam problem: turyści wchodzący na zamarznięte Morskie Oko. Gdy faktycznie przez kilkanaście dni w Tatrach utrzymuje się mróz poniżej 0 stopni, a grubość lodu jest według pracowników Tatrzańskiego Narodowego odpowiednia, nie jest to problem. Skrajną nieodpowiedzialnością jest jednak ślizgawka, gdy panuje odwilż, a tak jest od kilku dni. Co najbardziej szokujące, dorośli wprowadzają na taflę również dzieci i wycieczki szkolne.