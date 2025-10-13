Przeciętny dochód rozporządzalny na jedną osobę w Małopolsce jest wyższy niż średnia krajowa.

Tempo wzrostu dochodów w Małopolsce jest szybsze niż tempo wzrostu wydatków.

GUS przekazał informacje, na co mieszkańcy Małopolski wydają pieniądze.

Małopolanie coraz bogatsi. Wyniki badania GUS

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzonego przez GUS i obejmującego dane za 2024 rok, rzucają nowe światło na sytuację finansową Małopolan. Analiza, która objęła ponad dwa tysiące gospodarstw, pokazuje wyraźny trend – mieszkańcy województwa bogacą się szybciej niż reszta kraju. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł tam aż 3 254,27 zł. Jest to kwota wyższa od średniej ogólnopolskiej.

W porównaniu z rokiem 2023, dochód ten wzrósł o 16,6 procent. Co istotne, w tym samym czasie wydatki rosły wolniej, bo o 15,6 procent. Oznacza to, że mieszkańcy regionu nie tylko zarabiają więcej, ale również potrafią mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi, co przekłada się na rosnącą nadwyżkę finansową.

Struktura dochodów w małopolskich domach jest zdominowana przez jedno, główne źródło. Jak wynika z raportu, aż 60,7% dochodu ogółem pochodzi z pracy najemnej. To więcej niż średnia krajowa, która wynosi 54,7%. Udział ten nawet nieznacznie wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim filarem finansowym gospodarstw domowych są świadczenia społeczne, które stanowią 23,7% dochodów.

Na co Małopolanie wydają swoje pieniądze?

Choć dochody w Małopolsce są wyższe od średniej krajowej, to wydatki kształtują się na niższym poziomie. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę wyniosły 1 659,01 zł, podczas gdy średnia dla całej Polski to 1 878,49 zł. To znacząca różnica, która pokazuje, że mieszkańcy tego regionu wydają swoje pieniądze bardziej oszczędnie. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne stanowiły niemal połowę (49,9%) dochodu rozporządzalnego. W skali kraju ten wskaźnik jest znacznie wyższy i wynosi 59,3%.

A na co mieszkańcy Małopolski wydają najwięcej pieniędzy? Szczegóły w galerii, która znajduje się poniżej.

