Te wydatki drenują portfele mieszkańców Małopolski. GUS pokazał na co wydajemy najwięcej pieniędzy

Adrian Teliszewski
2025-10-13 12:29

Najnowsze dane GUS dotyczące budżetów gospodarstw domowych dają powody do zadowolenia. Okazuje się, że przeciętny dochód rozporządzalny na jedną osobę w Małopolsce jest wyższy niż średnia krajowa. Co więcej, tempo wzrostu dochodów wyprzedza tempo wzrostu wydatków, co oznacza, że w kieszeniach mieszkańców zostaje coraz więcej pieniędzy. Urząd przekazał również informacje, na co Małopolanie wydają pieniądze.

Małopolanie coraz bogatsi. Wyniki badania GUS

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzonego przez GUS i obejmującego dane za 2024 rok, rzucają nowe światło na sytuację finansową Małopolan. Analiza, która objęła ponad dwa tysiące gospodarstw, pokazuje wyraźny trend – mieszkańcy województwa bogacą się szybciej niż reszta kraju. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł tam aż 3 254,27 zł. Jest to kwota wyższa od średniej ogólnopolskiej.

W porównaniu z rokiem 2023, dochód ten wzrósł o 16,6 procent. Co istotne, w tym samym czasie wydatki rosły wolniej, bo o 15,6 procent. Oznacza to, że mieszkańcy regionu nie tylko zarabiają więcej, ale również potrafią mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi, co przekłada się na rosnącą nadwyżkę finansową.

Struktura dochodów w małopolskich domach jest zdominowana przez jedno, główne źródło. Jak wynika z raportu, aż 60,7% dochodu ogółem pochodzi z pracy najemnej. To więcej niż średnia krajowa, która wynosi 54,7%. Udział ten nawet nieznacznie wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim filarem finansowym gospodarstw domowych są świadczenia społeczne, które stanowią 23,7% dochodów.

Na co Małopolanie wydają swoje pieniądze?

Choć dochody w Małopolsce są wyższe od średniej krajowej, to wydatki kształtują się na niższym poziomie. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę wyniosły 1 659,01 zł, podczas gdy średnia dla całej Polski to 1 878,49 zł. To znacząca różnica, która pokazuje, że mieszkańcy tego regionu wydają swoje pieniądze bardziej oszczędnie. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne stanowiły niemal połowę (49,9%) dochodu rozporządzalnego. W skali kraju ten wskaźnik jest znacznie wyższy i wynosi 59,3%.

A na co mieszkańcy Małopolski wydają najwięcej pieniędzy? Szczegóły w galerii, która znajduje się poniżej.

pieniądze gotówka banknoty portfel
11 zdjęć
Najgłębsze jeziora w Polsce. Zmieściłyby się w nich trzy płetwale i statua wolności!
Sonda
Czy jesteś zadowolony / zadowolona ze swoich zarobków?
