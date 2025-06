i Autor: Instagram/Izabela Małysz, Archiwum prywatne Izabela Małysz, Adam Małysz

Wielki dzień

Ten dzień na długo zapadnie w pamięci Adama Małysza i jego żony. Iza Małysz wszystkim się podzieliła. Wzruszający moment

Adam Małysz to bez wątpienia legenda polskich skoków narciarskich. Wszystkie sukcesy były reprezentant Polski świętował razem z żoną, która zawsze wspierała swojego męża. Para 16 czerwca 1997 roku zawarła ślub ekumeniczny, ponieważ "Orzeł z Wisły" jest luteraninem, natomiast Iza Małysz to katoliczka. Od małżeństwa cały czas bije szczęście, co często widać w mediach społecznościowych. Tym razem para świętowała kolejną rocznicę ślubu.