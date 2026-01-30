Ten punkt widokowy w Polsce robi największe wrażenie. Widoki zapierają dech

Są w Polsce miejsca, które wyglądają jak z pocztówki niezależnie od sezonu. Jednym z nich jest punkt widokowy na Trzech Koronach w Pieninach. To właśnie stąd rozciąga się jedna z najbardziej spektakularnych panoram w kraju – na przełom Dunajca, górskie szczyty i zielone doliny. Turyści przyjeżdżają tu zarówno latem, jak i zimą, bo widoki za każdym razem wyglądają inaczej, ale zawsze robią ogromne wrażenie.

Czytaj też: Krętacze w Zakopanem nie odpuszczają. Turyści wciąż się nabierają, a policja ostrzega

Trzy Korony – symbol Pienin i obowiązkowy cel wycieczki

Trzy Korony to jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w polskich górach. Wznosi się na wysokość 982 m n.p.m. i znajduje się na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Największą atrakcją jest platforma widokowa, z której można podziwiać krajobraz, który wielu turystów uznaje za najpiękniejszy w Polsce.

Z góry widać m.in.:

wijący się Dunajec

Tatry na horyzoncie przy dobrej pogodzie

słowacką stronę Pienin

zielone lasy i wapienne skały

Czytaj też: Wielkanoc przesunięta. Kiedy wypada i dlaczego różnica wynosi aż 15 dni?

To miejsce idealne zarówno dla miłośników fotografii, jak i osób szukających spokojnego kontaktu z naturą.

Widok, który zmienia się wraz z porami roku

Trzy Korony zachwycają przez cały rok, ale każda pora ma tu swój wyjątkowy klimat.

Wiosną szlaki otaczają kwitnące łąki i świeża zieleń.

Latem panorama jest najbardziej rozległa, a warunki do wędrówek najlepsze.

Jesienią góry przybierają złote i czerwone barwy, co przyciąga fotografów z całej Polski.

Zimą widoki są surowe, a ośnieżone szczyty wyglądają jak z alpejskich krajobrazów.

To jedno z tych miejsc, do których chce się wracać, bo za każdym razem wygląda inaczej.

Trzy Korony to punkt widokowy, który łączy w sobie wszystko, czego szukają turyści: spektakularne krajobrazy, łatwy dostęp, wyjątkową atmosferę i poczucie, że jest się w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. To idealny kierunek na weekendowy wyjazd, rodzinny spacer czy górską wyprawę z przyjaciółmi.