Ten punkt widokowy w Polsce robi największe wrażenie. Widoki zapierają dech

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-01-30 13:02

W polskich górach nie brakuje miejsc, które potrafią zachwycić nawet najbardziej doświadczonych turystów. Punkt widokowy na Trzech Koronach w Pieninach od lat uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w kraju – panorama na przełom Dunajca i otaczające szczyty robi ogromne wrażenie o każdej porze roku.

Trzy korony, Pieniny

i

Autor: Dziewul/ Shutterstock Trzy korony, Pieniny

Są w Polsce miejsca, które wyglądają jak z pocztówki niezależnie od sezonu. Jednym z nich jest punkt widokowy na Trzech Koronach w Pieninach. To właśnie stąd rozciąga się jedna z najbardziej spektakularnych panoram w kraju – na przełom Dunajca, górskie szczyty i zielone doliny. Turyści przyjeżdżają tu zarówno latem, jak i zimą, bo widoki za każdym razem wyglądają inaczej, ale zawsze robią ogromne wrażenie.

Trzy Korony – symbol Pienin i obowiązkowy cel wycieczki

Trzy Korony to jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w polskich górach. Wznosi się na wysokość 982 m n.p.m. i znajduje się na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Największą atrakcją jest platforma widokowa, z której można podziwiać krajobraz, który wielu turystów uznaje za najpiękniejszy w Polsce.

Z góry widać m.in.:

  • wijący się Dunajec
  • Tatry na horyzoncie przy dobrej pogodzie
  • słowacką stronę Pienin
  • zielone lasy i wapienne skały

To miejsce idealne zarówno dla miłośników fotografii, jak i osób szukających spokojnego kontaktu z naturą.

Widok, który zmienia się wraz z porami roku

Trzy Korony zachwycają przez cały rok, ale każda pora ma tu swój wyjątkowy klimat.

  • Wiosną szlaki otaczają kwitnące łąki i świeża zieleń.
  • Latem panorama jest najbardziej rozległa, a warunki do wędrówek najlepsze.
  • Jesienią góry przybierają złote i czerwone barwy, co przyciąga fotografów z całej Polski.
  • Zimą widoki są surowe, a ośnieżone szczyty wyglądają jak z alpejskich krajobrazów.

To jedno z tych miejsc, do których chce się wracać, bo za każdym razem wygląda inaczej.

Trzy Korony to punkt widokowy, który łączy w sobie wszystko, czego szukają turyści: spektakularne krajobrazy, łatwy dostęp, wyjątkową atmosferę i poczucie, że jest się w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. To idealny kierunek na weekendowy wyjazd, rodzinny spacer czy górską wyprawę z przyjaciółmi.

PIENINY