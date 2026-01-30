Botoksem w przepuklinę. Tak ratują pacjentów w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie

W Szpitalu Miejskim im. S. Żeromskiego w Krakowie lekarze operują pacjentów z przepukliną olbrzymią, często tych, którym odmówiono pomocy w innych ośrodkach w Polsce.

W leczeniu wykorzystywane są nowoczesne techniki operacyjne, w tym innowacyjne zastosowanie toksyny botulinowej (botoksu) w chirurgii.

Pacjenci z przepukliną brzuszną mogą zgłaszać się na specjalne konsultacje, które odbywają się w każdy czwartek w godzinach 8:30-16:00 w poradni szpitala.

Lekarze z Krakowa operują przepukliny olbrzymie. Pan Tomasz błagał o pomoc

Pan Tomasz (45 l.), mieszkaniec Podkarpacia przez niemal 1,5 roku na własną rękę szukał lekarza i ośrodka, w którym zechcą go zoperować. Zewsząd był odsyłany. – Cierpiałem na przepuklinę olbrzymią. Była ona efektem operacji, którą przeszedłem trzy lata temu. Przepuklina pojawiła się w bliźnie pooperacyjnej. Miałem brzuch wielkości dużej piłki. Na ulicy wzbudzałem sensację, ludzie się na mnie patrzyli. Zacząłem popadać w depresję z powodu tego, że przestałem wierzyć, iż kiedykolwiek wrócę do zdrowia. Żaden szpital ani żaden lekarz nie chciał podjąć się zoperowania mnie. Sam na własną rękę szukałem ośrodków, gdzie mogliby mi pomóc. Szukałem w Gdańsku, Rzeszowie, Warszawie. Wysłałem moją dokumentację medyczną i...spotykałem się z odmową. Do Szpitala Żeromskiego trafiłem przez przypadek. Usłyszałem od kogoś, że właśnie tu mogą mnie zoperować. Umówiłem się na wizytę. I to co wydarzyło się potem było niesamowite – mówi Tomasz Bosak w rozmowie z "Super Expressem". Dodaje, że gdy tylko wszedł do gabinetu i spotkał się z panią doktor Agnieszką Leszko, poczuł, że jest w dobrych rękach. – Nie przeraził jej mój widok, tak jak innych lekarzy. Zostałem zakwalifikowany do operacji, dostałem termin. I już mija miesiąc od zabiegu – mówi mężczyzna.

Botoks używany nie tylko w medycynie estetycznej

Operacja przepukliny olbrzymiej to trudny, obarczony ryzykiem, długi zabieg. W krakowskim szpitalu im. Żeromskiego pacjentów z przepukliną olbrzymią z powodzeniem operuje Agnieszka Leszko, chirurg. – Specyfika naszego oddziału polega na tym, że podejmujemy się operacji dużych, złożonych, wręcz olbrzymich przepuklin brzusznych. Takich, które bardzo doskwierają pacjentom w życiu, takich, które w zasadzie całkowicie deformują wygląd i funkcje brzucha. Takie przepukliny, które potencjalnie są nieoperacyjne. Dzięki wieloletniej pracy na zjazdach, kursach zagranicznych, udało nam się tutaj wypracować metody, które są stosowane w Stanach Zjednoczonych i Europie z wykorzystaniem specjalnych technik operacyjnych, a ponadto z podaniem toksyny botulinowej. Bardzo znany botoks, wykorzystywany do medycyny estetycznej powszechnie ma swoje bardzo istotne zastosowanie w operacjach olbrzymich przepuklin brzusznych – tłumaczy Agnieszka Leszko.

Dodaje, że w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie w każdy czwartek jest specjalny "dzień przepuklinowy" w poradni, między 8.30 a 16.00, podczas którego są konsultowani pacjenci z przepukliną brzuszną.