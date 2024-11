Tłumy chcą żegnać rok pod Giewontem. Ile kosztuje Sylwester w Zakopanem?

Tłumy chcą spędzić Sylwestra w Zakopanem. Wypełnienie kwater sięga 96 proc.

Po rezygnacji z Sylwestra Marzeń wielu przedsiębiorców turystycznych z Zakopanego obawiało się o frekwencję pod Giewontem na przełomie 2024 i 2025 roku. Wygląda na to, że niesłusznie. Turystów wcale nie odstraszył brak telewizyjnej imprezy. Co więcej, Zakopane wybierają osoby, które dotąd omijały to miasto właśnie ze względu na sylwestrowy koncert TVP. Rezerwacji zaczęło przybywać w listopadzie.

- W tym roku wszystko ruszyło później niż zazwyczaj. Zwykle rezerwacje na święta i Sylwestra były domknięte znacznie wcześniej, ale teraz w listopadzie w końcu przyspieszyło - powiedział "Gazecie Wyborczej" Marcin Sichelski z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Z danych "GW" wynika, że zapełnienie kwater na Sylwestra w Zakopanem sięga nawet 96 proc. Statystki pochodzą jednak z portali internetowych pośredniczących w dokonywaniu rezerwacji kwater, a nie każdy przedsiębiorca turystyczny korzysta z ich usług.

Ile kosztuje Sylwester w Zakopanem? Niektóre oferty przyprawiają o zawrót głowy

Duże zainteresowanie przyjazdem do Zakopanego sprawiło, że górale nie musieli obniżać cen usług turystycznych. Koszt pobytu w stolicy polskich Tatr może przyprawić o zawrót głowy. Doba pobytu w trzygwiazdkowym pensjonacie dla dwóch osób to koszt 700 zł. Wynajęcie góralskiego domku dla 16 osób kosztuje 25 tys. zł za dwie doby. Z kolei siedmiodniowy pobyt w apartamencie oferującym dostęp do strefy spa i odnowy biologicznej to aż 63 tys. zł - wynika z danych przedstawionych przez "Gazetę Wyborczą".

