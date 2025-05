Zamkną drogę do Morskiego Oka! Zero turystów i wozów. Co się stało?

– To była miłość od pierwszego wejrzenia. Od początku mieli się ku sobie – tak o partnerze Pameli mówił w rozmowie z "Super Expressem" pan Marek, tata zamordowanej 26–latki. Opowiadał, że córkę wychowywał sam. Gdy Pamela skończyła 15 lat postanowił wyjechać do Norwegii, by podreperować domowy budżet. Nastolatka przyjeżdżała do taty podczas wakacji i ferii. Norwegia ją zauroczyła. Wspólnie z tatą postanowili, że przyjedzie do Skandynawii, gdy skończy gimnazjum. Tak się stało. Początki jednak nie były łatwe. Pamela uczyła się języka, chodziła do szkoły, doświadczała także alienacji ze strony rówieśników. Nie znała bowiem tamtejszego stylu życia. – Wszystko się zmieniło, gdy poznała Ingebrigta. Wkrótce dowiedziałem się, że zostaną rodzicami. I tak na świat przyszła moja ukochana wnuczka – mówił pan Marek. Po urodzeniu Mii para zamieszkała w miasteczku studenckim. Pamela studiowała.

Zarówno tata Pameli, jak i rodzice jej partnera, pomagali młodym w opiece nad córką. Wszyscy mieli przyjacielskie relacje. Jednak Pamela była coraz bardziej rozczarowana postawą życiowego partnera, który nie miał stałej pracy, nie angażował się w opiekę nad córką, a na uwagi reagował agresją. To właśnie było powodem rozstania pary, do którego doszło w 2019 roku. Pamela wraz z Mią nadal mieszkały w akademiku. Młoda Polka studiowała psychologię i bioinżynierię. Tymczasem Ingebrigt nie utrzymywał kontaktów z małą Mią. Gdy w Polsce rozchorowała się babcia Pameli, kobieta wraz z córeczką przyleciała do niej. To właśnie wtedy zaczęła dostawać od pogróżki od byłego partnera. Postanowiła zostać w Polsce i tu na nowo ułożyć sobie życie.

To była dla niej bardzo trudna decyzja. W Norwegii zostawiła studia, przyjaciół, dotychczasowe życie. Pamela postanowiła w Oświęcimiu otworzyć własny biznes. Tymczasem w Norwegii ojciec Mii zgłosił na policję uprowadzenie dziecka. Jak mówił w rozmowie z "Super Expressem" tata Pameli, sprawa została szybko umorzona ze względu na brak kontaktu ojca z córką. Przez dwa lata pobytu w Polsce Norweg ani razu nie widział się z Mią. Co się jednak wydarzyło, że w końcu pojawił się w Oświęcimiu?

Mała Mia rosła i coraz częściej zaczynała pytać o ojca. To dlatego Pamela ponownie nawiązała kontakt z byłym partnerem. Ingebrigt do Oświęcimia przyjechał z swoją mamą. Wizyta przebiegała na tyle dobrze, że Norweg postanowił przedłużyć pobyt w Polsce o kolejny tydzień. Pan Marek ostatni raz widział córkę żywą 5 listopada 2023 roku. Wspólnie z byłym partnerem i małą Mią mieli jechać na wycieczkę za miasto.

Gdy wieczorem nie mógł się z nią skontaktować, postanowił pójść do jej mieszkania. Nikt nie otwierał, więc otworzył drzwi zapasowymi kluczami. W środku ujrzał córkę leżącą w kałuży krwi. Nigdzie nie było Mii ani jej ojca. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 26-letniej Polki. Policja zaś wszczęła Child Alert. Życie 5-letniego dziecka było zagrożone. Wszystkie służby, nie tylko polskie, ale i międzynarodowe, zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Funkcjonariusze rozpoczęli działania operacyjne.

Dość szybko namierzyli samochód, którym mógł poruszać się Ingebrigt i zatrzymali go w Danii. W środku znajdowała się przerażona 5-latka. Na szczęście nic się jej nie stało. Prawdopodobnie widziała śmierć swojej ukochanej mamy. Dziewczynka wróciła pod opiekę dziadka. Proces zabójcy rozpoczął się 12 grudnia 2023 roku. Ostatecznie skład sędziowski uznał Norwega za winnego zabójstwa Pameli S. oraz uprowadzenia 5-letniej córki Mii i wymierzył najwyższy wymiar kary, czyli dożywocie. Wyrok nie jest prawomocny.