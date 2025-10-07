Jakie są uzdrowiska w Polsce?

W Polsce jest wiele uzdrowisk, zarówno górskich, jak i nizinnych oraz nadmorskich, należą do nich m.in. znany niemalże każdemu Ciechocinek, Kołobrzeg, Sopot czy Świeradów-Zdrój. To właśnie w tego typu lokalizacjach kuracjusze odpoczywają, dbają o swoje zdrowie i relaksują się w urokliwych okolicznościach. Okazuje się jednak, że są na terenie naszego kraju uzdrowiska, które, choć oferuje naprawdę wiele, nadal pozostają w cieniu innych dobrze znanych kurortów i nie są tak popularne. Jedną z takich lokalizacji jest m.in. małopolska Szczawnica, która już lata temu zachwyciła samego Henryka Sienkiewicza!

Małopolskie uzdrowisko zachwyciło Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz odwiedził górskie uzdrowisko trzykrotnie. Po raz pierwszy pojawił się tam w 1868 roku jako 22-letni student i guwerner młodych książąt Woronieckich. W 1879 roku wrócił już jako znany dziennikarz – to właśnie wtedy poznał Marię Szetkiewicz, swoją przyszłą żonę i wielką miłość.

Po raz ostatni przyjechał latem 1909 roku z córką Jadwigą, której zdrowie wymagało kuracji. Zamieszkali w willi "Pod Batorym", gdzie pisarz pracował nad powieścią Wiry i angażował się w życie lokalnej społeczności, m.in. zbierając fundusze na szkołę i książki dla góralskich dzieci.

Co leczy się w Szczawnicy?

W Szczawnicy leczy się głównie schorzenia dróg oddechowych (np. astmę, przewlekłe zapalenia nosa i gardła, alergie dróg oddechowych) oraz choroby układu ruchu, w tym zwyrodnienia stawów i kręgosłupa oraz choroby reumatyczne.

Kiedy najlepiej do Szczawnicy na turnus?

Najlepszy czas na turnus w Szczawnicy to okres od wiosny do wczesnej jesieni. Wtedy uzdrowisko tętni życiem, a pogoda sprzyja zarówno spacerom po parku zdrojowym, jak i korzystaniu z inhalacji czy kąpieli mineralnych.