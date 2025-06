Sprawdź!

To jedyna taka wystawa w Polsce. Będzie tu tylko 4 miesiące. Gratka dla fanów Harry'ego Pottera

Miłośnicy magii z całej Polski mogą już rezerwować czas na wyjątkową przygodę – interaktywna wystawa Harry Potter™: The Exhibition jest już dostępna dla zwiedzających w Alvernia Planet, tuż pod Krakowem. Ekspozycja będzie czynna codziennie aż do 17 sierpnia 2025 roku i zaprasza czarodziejów, czarownice oraz mugoli w każdym wieku do wspólnego odkrywania uniwersum znanego z kultowych filmów i spektakli.