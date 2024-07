Coś dla kuracjuszy!

To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Podziemne sanatorium znajduje się na głębokości 135 metrów

Sanatoriów w Polsce jest sporo, lecz które uznawane jest za najlepsze? Tutaj wszystko zależy od potrzeb pacjenta, lecz jeśli chcesz zadbać o zdrowie układu oddechowego, polecamy wybrać się do podziemnego uzdrowiska na południu Polski. Regeneracja pod ziemią? Tak, to możliwe i co ciekawe, bardzo zdrowe! Kuracjusze uwielbiają to miejsce z wielu względów! Więcej szczegółów poniżej.