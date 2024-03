Krynica-Zdrój. Małopolskie uzdrowisko na starych fotografiach

Krynica-Zdrój to jedno z najsłynniejszych polskich uzdrowisk, leżące w Małopolsce. Od dziesięcioleci górska miejscowość może pochwalić się leczniczymi wodami mineralnymi, takimi jak Słotwinka, Jan, Tadeusz, Zdrój Główny czy Zuber. Jak podaje strona internetowa uzdrowiska, pomagają one m.in. w leczeniu niedokrwistości, chorób wrzodowych czy przewodu pokarmowego. Krynica-Zdrój to również liczne atrakcje turystyczne, takie jak Góra Parkowa, wieża widokowa czy Jaworzyna Krynicka, będąca rajem dla narciarzy. Co istotne, popularność Krynicy-Zdroju to nie tylko ostatnie lata. Miejscowość ta ze swoich walorów słynęła jeszcze przed wojną, będąc popularnym miejscem wypoczynku dla najznamienitszych osobistości. Swoją willę miał tam m.in. ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Krynica-Zdrój.