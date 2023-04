Chłopczyk trafił do szpitala z bólem brzucha. 6-latek nie żyje. Zmarł po kilku godzinach

Wycieczka na Malediwy prezentem na komunię? Kobieta zwietrzyła podstęp

Smartwatch miał być wymarzonym prezentem z okazji komunii świętej dla chłopca, o którym sam zresztą wspominał w rozmowie z matką chrzestną - informuje serwis Kobieceinspiracje.pl. Kobieta zdążyła już kupić nowoczesny zegarek, ale przeżyła niemały szok, gdy otrzymała zaproszenie na uroczystość. Był do niego dołączony liścik informujący, że jej chrześniak marzy tak naprawdę o... wycieczce na Malediwy. Dziwnym zrządzeniem losu macocha chłopca wspominała wcześniej o chęci wyjazdu na wakacje, na które jednak brakowało pieniędzy. Z kolei dziecko ani razu nie mówiło o żadnej wycieczce, co jego matce chrzestnej wydało się podejrzane. Kobieta sama zorientowała się, że spełniając komunijną prośbę z liściku, sama dołożyłaby się do wakacyjnego wyjazdu nowej partnerki swojego brata, z którą zresztą już wcześniej nie miała idealnych relacji. Matka chrzestna chłopca oczywiście nie spełniła zaskakującej prośby, pozostając przy smartwatchu.

