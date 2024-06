Odpowiednik Morskiego Oka zachwyca turystów. Łatwy szlak i brak tłumów to dopiero początek

W ostatnich latach turystyka rozwija się w zawrotnym tempie i miejsca, które niegdyś uznawane były za ciche i spokojne, dziś są głośne i oblegane. Można to zauważyć na przykładzie Morskiego Oka w Tatrach. Co prawda, już lata temu miejsce to było popularne, lecz współcześnie ilość odwiedzających jest znacznie większa. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jakie lokalizacje mogą być swego rodzaju zamiennikami.

Jeśli nie chcesz wędrować wśród tłumów na Morskie Oko, w te wakacje wybierz się na Słowację i zobacz Zielony Staw Kieżmarski, który zapewni ci równie wyjątkowe widoki. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zielony Staw Kieżmarski na Słowacji poleca się na urlop. To wyjątkowe miejsce w górach

Słowacka strona Tatr jest równie urokliwa i jeśli odwiedziliście już najpiękniejsze zakątki w polskich górach lub po prostu liczycie na spokój z dala od zgiełku, warto udać się nad Zielony Staw Kieżmarski.

Wyjątkowy zbiornik znajduje się w Dolinie Kieżmarskiej, w Tatrach Wysokich i leży na poziomie 1545 m n.p.m. Powierzchnia stawu wynosi aż 1,77 ha, więc jest na co popatrzeć. Cała okolica obfituje w piękną roślinność, a krajobrazy zapierają dech w piersiach.

Staw oddalony jest około 60 minut jazdy samochodem od Zakopanego, natomiast dystans między parkingiem a zbiornikiem wynosi 19 kilometrów. Po wędrówce warto udać się do okolicznego schroniska, w którym można odpocząć i przekąsić lokalne dania, co także może być swego rodzaju atrakcją.