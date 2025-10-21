To najpiękniejsze uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze przyjeżdżają tu od lat

Najpiękniejsze uzdrowiska w Polsce

Jakiś czas temu Magazyn Travelist opublikował Ranking Polskich Uzdrowisk, w którym przedstawiono 10 najlepszych tego typu miejscowości. Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się całe zestawienie zachęcamy do sprawdzenia naszego artykułu tutaj: Wybrano najlepsze uzdrowiska w Polsce. Na podium perełki z południa kraju.

Już teraz zdradzimy wam jednak, że w rankingu pojawiła się małopolska lokalizacja, która od lat doceniana jest przez kuracjuszy. Mowa oczywiście o uzdrowisku Muszyna, które choć nie jest tak popularne jak Ciechocinek czy Kołobrzeg, to nadal zachwyca.

Muszyna uzdrowiskowym sercem Małopolski

W południowo-wschodniej Polsce, w dolinie rzeki Poprad, zaledwie kilka kilometrów od granicy ze Słowacją, leży urokliwe miasteczko Muszyna. Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają 1209 roku, kiedy to król Węgier Andrzej II zezwolił na pobieranie cła nad Popradem w pobliżu Muszyny. W XIII wieku miejscowość przeszła w ręce biskupów krakowskich. W późniejszych wiekach Muszyna przeżywała liczne zmiany władzy – po rozbiorach dostała się pod panowanie Austrii, a po II wojnie światowej rozwijała się jako ośrodek uzdrowiskowy i turystyczny. Działalność jako oficjalnie uznane uzdrowisko zaczęła się tam w XX wieku, a w 1930 roku Muszyna została przyjęta do Związku Uzdrowisk Polskich.

Uzdrowisko Muszyna na zdjęciach

Jakie choroby leczy się w Muszynie?

Muszyna od lat cieszy się opinią jednego z najcenniejszych uzdrowisk w Polsce. To nie tylko spokojne miasteczko w dolinie Popradu, ale przede wszystkim miejsce, gdzie natura wspiera zdrowie. Tutejsze źródła mineralne, bogate w magnez, wapń i żelazo, od dziesięcioleci wykorzystywane są w leczeniu wielu schorzeń, a na miejscu leczy się m.in.:

Choroby układu pokarmowego i przemiany materii

Choroby płuc

Choroby przełyku

Choroby dróg żółciowych

Schorzenia układu krążenia

Schorzenia neurologiczne.