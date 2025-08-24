Niespodziewany atak zimy! Śnieg zaskoczył turystów

Jak informuje RMF FM, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał w sobotę, że nocą w Tatrach mogą wystąpić opady śniegu. Prognozy te sprawdziły się – z soboty na niedzielę w górach rzeczywiście pojawił się pierwszy w tym sezonie śnieg. Biało zrobiło się na Kasprowym Wierchu, w Dolinie Pięciu Stawów i okolicach Morskiego Oka. Wystąpiły również pierwsze przymrozki. Termometry wskazały minus 3 stopnie.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega turystów. "Na wyżej położonych szlakach występują oblodzenia stwarzające ryzyko poślizgnięcia lub upadku" - informuje TOPR.

Pierwszy taki przypadek od kilkunastu lat

Ostatni raz śnieg spadł w sierpniu w Tatrach w 2010 roku. Z kolei rok później zima zawitała w górach jeszcze wcześnie, bo już w lipcu – na Kasprowym Wierchu odnotowano wtedy 8-centymetrową pokrywę śnieżną.

Czy to już koniec lata?

Opady śniegu w Tatrach związane są z ochłodzeniem, które w ostatnich dniach nadeszło nad Polskę. W niedzielę najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą do 20 stopni. Chłodna będzie również noc z niedzieli na poniedziałek. Termometry wskażą od 5 stopni w Tatrach do 12 nad Bałtykiem.

Również w poniedziałek temperatura w Polsce będzie oscylować w okolicach 19-20 stopni. Nieco cieplej ma zrobić się dopiero we wtorek. Na zachodzie i południu kraju termometry mogą wskazać 23-24 stopnie.

Na szczęście to jeszcze nie koniec lata. Upały powrócą w środę, zwłaszcza do zachodniej i południowej części Polski. Tam temperatura może wtedy osiągnąć 27-28 stopnie, a miejscami nawet 29 stopni Celsjusza.

