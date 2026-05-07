To zadanie zaskoczyło maturzystów. O tym musieli pisać na angielskim. Czym jest Wordle?

Grzegorz Kluczyński
2026-05-07 12:03

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, która odbyła się w czwartek, 7 maja, ponownie okazała się najchętniej wybieranym egzaminem dodatkowym wśród maturzystów. Poza skalą trudności zadań, sporo emocji wywołało coś innego, a mianowicie Wordle – popularna gra słowna, która niespodziewanie pojawiła się w jednym z poleceń.

Wordle na maturze z angielskiego

Egzamin, który co roku bije rekordy

Rozszerzony angielski tradycyjnie przyciąga największą liczbę zdających – to właśnie ten egzamin najczęściej wybierają uczniowie planujący studia filologiczne, kierunki humanistyczne lub po prostu chcący podbić wynik rekrutacyjny. W 2026 roku nie było inaczej: maturzyści tłumnie zasiedli do arkuszy, w których – jak zwykle – znalazły się zadania ze słuchu, czytania, analizy tekstu i pisania.

Jednak to jedno z poleceń dotyczących kultury cyfrowej przyciągnęło największą uwagę.

Wordle – gra, która podbiła świat

Wordle powstało w 2021 roku jako projekt programisty Josha Wardle’a, który stworzył ją… dla swojej partnerki, miłośniczki łamigłówek. Prosta mechanika – odgadnięcie pięcioliterowego słowa w sześciu próbach – okazała się strzałem w dziesiątkę. Kolorowe pola (zielone, żółte i szare) błyskawicznie stały się internetowym fenomenem, a gra zaczęła zdobywać miliony użytkowników na całym świecie.

W 2022 roku Wordle został kupiony przez The New York Times, a jego popularność tylko rosła. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier słownych w sieci – codzienny rytuał dla tysięcy Polaków.

Wordle w arkuszu CKE – zaskoczenie dla maturzystów

W tegorocznym arkuszu CKE z rozszerzonego angielskiego pojawiło się zadanie odnoszące się właśnie do Wordle. Maturzyści musieli wykazać się nie tylko znajomością języka, lecz także zrozumieniem opisu gry i jej zasad.

Choć polecenie nie wymagało wcześniejszej znajomości Wordle, wielu zdających przyznało, że nie spodziewało się tak współczesnego i popkulturowego tematu.

Lawina komentarzy w mediach społecznościowych

W sieci natychmiast zaroiło się od reakcji. Na TikToku, X i Instagramie maturzyści dzielili się memami, nagraniami i komentarzami. Jedni byli zachwyceni, inni zszokowani.

„Nie wierzę, że Wordle było na maturze!”, „To jakiś żart?” – pisali internauci.

Wielu z nich podkreślało, że nie spodziewali się, że CKE sięgnie po temat tak świeży i tak mocno związany z internetową codziennością.

