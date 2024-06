Bezpieczne wakacje w górach 2024. O tych zasadach trzeba pamiętać

Wielu polskich turystów co roku latem przybywa do Tatr. To właśnie tam na odwiedzających czeka sporo tras o różnym stopniu trudności. Niedoświadczone osoby pod żadnym pozorem nie powinny bez odpowiedniego przygotowania i przewodnika wybierać się na ekstremalne szlaki, bowiem może to skończyć się tragicznie. Korzystając jednak nawet z tras łatwych, należy zachować ostrożność i stosować się do zasad, które panują na terenie Tatrzańskiego Parku Nardowego. O jakich zasadach konkretnie mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zasady w Tatrzańskim Parku Narodowym. Bez ich znajomości lepiej nie wyruszać na szlak

Poruszając się po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, należy pamiętać o pewnych zasadach. Pierwszą i jedną z ważniejszych jest fakt, aby korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych i oznakowanych szlaków o dozwolonych godzinach.

Po drugie nie należy korzystać z wydeptanych ścieżek w obrębie szlaków, ponieważ cenna roślinność może ulec zniszczeniu. Bardzo ważne jest także, by posiłki na trasie spożywać w wyznaczonych do tego miejscach np. przy drewnianych wiatach.

Pamiętajmy, że przy górskich szlakach nie ma koszy na śmieci, dlatego wszystkie resztki należy ze sobą zabrać z powrotem [...] Nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, zarówno w parku, jak i poza nim - mówił w rozmowie z PAP przewodnik TPN Tomasz Zając.

Podczas rozmowy przewodnik poinformował również o zakazie latania dronem na terenie parku. Choć to popularne w ostatnich latach urządzenia, które potrafią wykonać piękne ujęcia, mogą zagrażać zwierzętom, więc należy ich unikać.

W górach nie można również latać dronem. Podyktowane jest to bezpieczeństwem dzikich zwierząt, bo taki dron może zderzyć się z ptakiem - powiedział PAP Tomasz Zając z TPN.

