Do wstrząsających zdarzeń doszło w południe w sąsiedztwie kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy przy ul. Kaszelewskiego w Zakopanem. Około godz. 12:30 rodzina wychodziła z kościoła po mszy, gdy nagle, pod wpływem silnego wiatru, runęło drzewo. Konar uderzył w 9-letniego chłopca. Pomimo trwającej około półtorej godziny resuscytacji, dziecko zmarło.

- Wiało strasznie - relacjonuje "Super Expressowi" kościelna z parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy. - Do zakrystii nagle przybiegł zakonnik i krzyknął "Oleje!".

Zaskoczona kobieta zorientowała się, że stało się coś złego. Na zewnątrz były trzy karetki i dwie straże pożarne. Trwała reanimacja dziecka. Ksiądz zdążył udzielić mu sakramentu ostatniego namaszczenia. Rannego chłopca niestety nie udało się uratować.

- To straszna tragedia - mówi wstrząśnięta kościelna. - Wszystkie słowa są puste w obliczu tej tragedii.

Wichury zbierają śmiertelne żniwo

To nie jedyne tragiczne zdarzenie, do którego doszło w Zakopanem. Silny wiatr powalił drzewo na samochód, w którym znajdowała się 23-letnia kobieta i jej pies. Kobieta nie przeżyła wypadku. Do innego tragicznego w skutkach wypadku doszło również w Rabce-Zdrój, gdzie powalone przez wiatr drzewo zabiło trzy osoby - dwie kobiety i 6-letnie dziecko.

Łącznie strażacy interweniowali na Podhalu 320 razy.