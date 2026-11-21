Alarm w centrum Zakopanego

Zgłoszenie wpłynęło do zakopiańskich służb około godziny 13.40. Ratownicy medyczni i policjanci zostali skierowani do jednego z budynków położonych w rejonie Krupówek. Na miejscu zastali ciężko rannego mężczyznę w wieku około 44 lat, który według wstępnych ustaleń mógł wypaść z okna. Z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Informacje te przekazała zakopiańska policja za pośrednictwem mediów.

Według ustaleń portalu WP do zdarzenia doszło przy ulicy Weteranów Wojny, zaledwie kilkadziesiąt metrów od Krupówek.

Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Podczas interwencji funkcjonariusze weszli do lokalu, z którego mógł wypaść mężczyzna. W środku znaleźli ciało około 76-letniej kobiety.

Na razie śledczy nie ujawniają, jakie relacje łączyły kobietę i 44-latka ani co było bezpośrednią przyczyną śmierci seniorki. Jak podawał Onet, policja nie przesądza również, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane.

Stan mężczyzny jest bardzo ciężki

Jak przekazał „Faktowi” rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, poszkodowany mężczyzna po przewiezieniu do szpitala przeszedł operację. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki.

Śledczy analizują obecnie wszystkie możliwe scenariusze. Trwa zabezpieczanie śladów i materiału dowodowego, który ma pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń.

Trwają przesłuchania świadków

Na miejscu od godzin popołudniowych pracowali policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego, technicy kryminalistyki, prokurator oraz funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. O szeroko zakrojonych działaniach informowała zakopiańska policja w oficjalnym komunikacie.

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