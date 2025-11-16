Nocny pożar w Krosnej całkowicie zniszczył budynek mieszkalny i część gospodarczą

Jedna osoba – około 34-letnia kobieta – zginęła w płomieniach

Trzech mieszkańców zdołało uciec i trafiło do szpitala na obserwację

W akcji uczestniczyło ponad 50 strażaków, działania trwały ponad osiem godzin

Policja i prokuratura ustalają przyczyny pożaru oraz tożsamość ofiary

W nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim doszło do tragicznego pożaru domu. Jak przekazało Radio Kraków, z płonącego budynku o własnych siłach zdołały uciec trzy osoby. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala na obserwację. W trakcie dogaszania pożaru strażacy natrafili na ciało około 34-letniej kobiety.

Mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, poinformował rozgłośnię, że zgłoszenie wpłynęło tuż przed północą. Na miejsce skierowano liczne zastępy, a w działaniach uczestniczyło ponad 50 strażaków. Po zakończeniu akcji teren został przekazany policji.

Śledczy prowadzą obecnie czynności pod nadzorem prokuratora.