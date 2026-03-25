Tramwaje wracają do Mistrzejowic. Na pasażerów krakowskiej komunikacji czekają zmiany

Tramwaje znów dojadą do Mistrzejowic. Zarząd Transportu Publicznego podał szczegóły

Krakowscy podróżni już od najbliższej soboty, 28 marca, mogą spodziewać się sporych nowości w funkcjonowaniu miejskiej sieci przewozowej, ponieważ urzędnicy postanowili wreszcie usprawnić transport w północno-wschodnich rejonach stolicy Małopolski. Przedstawiciele miejscowego Zarządu Transportu Publicznego podkreślają, że najważniejszym punktem nowego planu pozostaje ponowne uruchomienie dojazdów składów tramwajowych na pętlę w Mistrzejowicach. Główne roszady w krakowskiej siatce połączeń obejmują następujące pojazdy szynowe:

Dziewiątka wciąż pojedzie skróconym wariantem drogi, łącząc Nowy Bieżanów P+R przez ulicę Broniewskiego aż do Ronda Hipokratesa.

Czternastka zamelduje się na swoim dawnym szlaku, zapewniając podróżnym kompleksową obsługę wszystkich przystanków zlokalizowanych przy pętli Mistrzejowice.

Szesnastka połączy Bardosa z Mistrzejowicami, wyruszając na trasę równe co piętnaście minut w przedziale czasowym od 5:30 do 19:30 w dni powszednie.

Czterdziestka czwórka pozostaje zawieszona.

Siedemdziesiątka piątka utrzyma swój aktualny przebieg, wożąc krakowian od Górki Narodowej aż po pętlę Bardosa.

Nowy układ przystanków na pętli Mistrzejowice

Stopniowe oddawanie do użytku nowoczesnej infrastruktury torowej skłoniło krakowski Zarząd Transportu Publicznego do opublikowania wytycznych na temat rozmieszczenia peronów na samej pętli w Mistrzejowicach. Podróżni muszą teraz bacznie przyglądać się zupełnie nowym numerom identyfikacyjnym oraz docelowym funkcjom poszczególnych wiat, żeby bez większych nerwów odnaleźć właściwe stanowisko w tej zmienionej rzeczywistości przewozowej.

Stanowisko dla opuszczających pojazdy w stronę ścisłego centrum Krakowa otrzyma oznakowanie z numerem 01, służąc wyłącznie osobom kończącym swoją podróż w tym konkretnym miejscu.

Z kolei peron dedykowany dla osób rozpoczynających jazdę zyska tabliczkę z cyfrą 04, a podróżni skorzystają z niego niezależnie od faktu, z której dokładnie krawędzi wyruszy ich upragniony wagon.

Przystanek o charakterze przelotowym w kierunku Ronda Piastowskiego pozostanie na razie bez żadnej numeracji, jednak docelowo urzędnicy przypiszą mu w kolejnych fazach wdrożeniowych numer 02, co warto zapamiętać dla uniknięcia porannego chaosu.

