Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-31 10:04

Po wielu miesiącach gehenny związanej z przebudową ulicy Kocmyrzowskiej mieszkańcy wschodniej części Krakowa mogą odetchnąć z ulgą. Teraz dojadą do centrum szybko i wygodnie. Tramwaje wróciły na Wzgórza Krzesławickie! Oprócz dobrej wiadomości, jest jeszcze niestety ta gorsza.

i

Autor: Art Service
  • Po dwuletniej przerwie związanej z remontem ul. Kocmyrzowskiej, tramwaje wznowiły kursowanie na Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.
  • Z przyczyn technicznych, na trasę skierowano krótsze składy niż te, które kursowały tam przed rozpoczęciem prac remontowych.
  • Na trasę wróciły linie nr 1, 4 i 5, jednak pętla tramwajowo-autobusowa wciąż jest placem budowy, więc pasażerowie muszą zachować ostrożność.

Tramwaje wróciły na Wzgórza Krzesławickie. Przywrócono trzy linie

Tramwaje na Wzgórza Krzesławickie przestały jeździć dwa lata temu, dokładnie od połowy lipca 2023 roku. W tym czasie została przebudowana ulica Kocmyrzowska. Jej remont jeszcze się nie skończył, tak jak nie skończyła się budowa nowej pętli tramwajowo-autobusowej na Wzgórzach Krzesławickich. Jednak władze miasta zdecydowały by przywrócić kursowanie trzem liniom tramwajowym, po to, by ulżyć mieszkańcom odciętej od reszty miasta dzielnicy.

Do budowanej wciąż pętli docierają obecnie linie o numerach: 1 – kursująca na Salwator; 4– dojeżdżająca do Bronowic oraz 5 – która docelowo dociera na pętlę Krowodrza. Trzeba pamiętać, że pętla na Wzgórzach to wciąż budowa i należy poruszać się tylko wyznaczonymi trasami.

Krótsze składy

Okazuje się jednak, że z przyczyn technicznych składy, które dojeżdżają obecnie do Wzgórz Krzesławickich, są krótsze niż te, które jeździły tu przed rozpoczęciem remontu.

Tramwaje wróciły na Wzgórza Krzesławickie! Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą

i

Autor: Art Service
Tramwaje wracają na Wzgórza Krzesławickie
