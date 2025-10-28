Kładka nad Wisłą nabiera kształtu! Zobacz, jak wygląda wielki sinus na nowej przeprawie

W Krakowie powstała nowa kładka pieszo-rowerowa, która połączy Kazimierz z Ludwinowem.

Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest pomost w kształcie sinusa, który będzie również tarasem widokowym.

Inwestycja o wartości 115 milionów złotych jest na etapie prac wykończeniowych.

Czy nowa przeprawa dorówna popularnością Kładce Ojca Bernatka?

Budowa nowej przeprawy pieszo – rowerowej od samego początku budziła spore emocje wśród mieszkańców. Przeciwko jej powstaniu protestowali ekolodzy. Mieszkańcy widzieli w niej szansę na wygodniejsze dojechanie do centrum i na Kazimierz. Ostatecznie udało się znaleźć finansowanie i rozpocząć budowę.

Kilka miesięcy temu główny pomost połączył dwa brzegi Wisły, a teraz budowlańcy zamontowali trzeci pomost, ale ten najbardziej charakterystyczny, bo w kształcie wielkiego sinusa. Oprócz swoich walorów estetycznych będzie pełnił rolę tarasu widokowego.

Nowa kładka Kazimierz–Ludwinów ma około 130 metrów długości i prawie 14 metrów szerokości. Łączy bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej.

Wartość inwestycji sięga 115 milionów złotych. Część tej kwoty, 65 milionów złotych, ma być pokryta w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, z Programu Inwestycji Strategicznych. Ostateczne prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2026 roku, na razie budowa idzie zgodnie z harmonogramem. Czy powtórzy sukces Kładki Ojca Beratki, która połączyła Kazimierz i Pogórze? Już wkrótce się przekonamy.