Jędraszewski usunie proboszcza bazyliki Mariackiej? To brat znanego polityka

Trujące powietrze w Krakowie. Jest ostrzeżenie Centrum Zarządzania Kryzysowego

W czwartek, 7 grudnia od godz. 6.00 do 24.00 w Krakowie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Alert jest związany z przekroczeniem dopuszczalnej normy dla pyłu zawieszonego PM 10. CZK prosi mieszkańców o ograniczenie aktywności na zewnątrz, ograniczenie wietrzenia mieszkań i śledzenie na bieżąco komunikatów na temat smogu. Na dolegliwości związane z trującym powietrzem szczególnie narażone są osoby starsze, chore, a także dzieci, młodzież i palacze tytoniu. Objawami powodowanymi przez zanieczyszczone powietrze są: kaszel, pieczenie w ustach oraz ból gardła.

Aktualna jakość powietrza w Krakowie, stan na 7.12.2023

Portal pogodowy Accu Weather podaje, że w dniu 7 grudnia 2023 r. w Krakowie zawartość pyłu PM 10 wynosi 89 µg/m³ (przy normie 72 µg/m³), natomiast pyłu PM 2,5 - 146 µg/m³ (przy normie 58 µg/m³). Indeks AQI (Air Quality Index) dla Krakowa to 146, co w klasyfikacji portalu Accu Weather oznacza, że powietrze jest "szkodliwe", a wręcz bliskie "bardzo szkodliwemu". Na szczęście prognozy wskazują, że w kolejnych dniach sytuacja odrobinę się poprawi, choć w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z przekroczonymi normami czystości powietrza.

Sonda Boisz się negatywnego wpływu smogu na zdrowie? Tak Nie wiem Nie myślę o tym