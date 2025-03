Policja szybko znalazła właściciela

Psy rozszarpały owce. "Trzy dni po nich płakałem"

W ubiegłym tygodniu do obory jednego z gospodarstw w Maruszowej na Podhalu zakradły się dwa psy. Same otworzyły łapą drzwi. Od razu wpadły do zagrody. Ich ataku nie przeżyły w sumie 33 owieczki. Jak się okazało psy przyszły z sąsiedniej miejscowości z Zaskala. Policjanci szybko ustalili kto jest och właścicielem.