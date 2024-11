i Autor: Archiwum

Trafiła do szpitala

Turystka wypadła z balkonu pensjonatu. Wyszła za barierkę na drugim piętrze

W miejscowości Małe Ciche (powiat tatrzański) turystka wypadła z balkonu pensjonatu. Kobieta wyszła za barierkę na wysokości drugiego piętra. Poszkodowana trafiła do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Wstępnie wykluczono, by do zdarzenia przyczyniły się inne osoby.