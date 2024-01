Rozbój w Krakowie. Sprawcy udawali policjantów, ukradli monety i kryptowaluty

Mieszkanie znajdujące się na Prądniku Czerwonym w Krakowie stało się celem wyjątkowo bezczelnych przestępców. W celu dokonania rozboju sześciu mężczyzn podszyło się pod policjantów i pod pozorem czynności służbowych weszło do mieszkania swojej ofiary. Właściciela mieszkania skuli nawet kajdankami. Ukradli mu gotówkę, cenne monety kolekcjonerskie oraz nośnik danych z kryptowalutami. Poszkodowany zorientował się, że został oszukany i zgłosił sprawę prawdziwym funkcjonariuszom policji.

W wyniku czynności operacyjnych ustalono, że sprawcami są mieszkańcy województwa śląskiego oraz małopolskiego, którzy w części są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców, a także mogą zajmować się obrotem narkotykami. W akcji brali udział funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Jakie kary grożą sprawcom?

Podczas przeszukania mieszkań zatrzymanych zabezpieczono: środki odurzające o łącznej wadze 984 gramów marihuany i 2 gramów amfetaminy, gotówkę w kwocie 5430 zł i 400 euro oraz niebezpieczne narzędzia w postaci maczet, toporków, kija bejsbolowego oraz łomu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały wobec wszystkich 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wszystkim zatrzymanym grozi od 2 lat do 15 lat pozbawienia wolności.

