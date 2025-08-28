Ukrainiec złapany w Chrzanowie. Natychmiastowa decyzja o deportacji

Funkcjonariusze z Małopolskiej Policji poinformowali w komunikacie, że funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Chrzanowie zatrzymali obywatela Ukrainy, który kierował tirem. Szybko okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy.

Sąd Rejonowy w Chrzanowie nie miał żadnych wątpliwości i wydawał wyrok w ciągu zaledwie 48 godzin. Mężczyzna będzie deportowany!

Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Krakowie. Szczegóły opisujemy na se.pl!

Chrzanów: Obywatel Ukrainy zatrzymany. Jechał w takim stanie

Z komunikatu KWP w Krakowie dowiadujemy się, że w miniony wtorek (26 sierpnia 2025), policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego miejscowej komendy na ul. Szpitalnej w Chrzanowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę tira marki Mercedes. Mundurowi od razu wyczuli od mężczyzny woń alkoholu.

- Badanie alkomatem wykazało, że 33-letni obywatel Ukrainy miał w swoim organizmie blisko 0,8 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w chrzanowskiej jednostce policji - przekazują stróże prawa z biura prasowego Małopolskiej Policji.

Sąd zdecydował o deportacji obywatela Ukrainy

Z kolei w środę (27 sierpnia), 33-latek w trybie przyspieszonym został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Chrzanowie, który wydał wyrok. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości.

- Mężczyzna otrzymał grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych, oraz zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Ponadto śledczy wystosowali do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu 33-latka do powrotu do kraju pochodzenia - przekazują nam policjanci.

Również w środę, zatrzymany przez chrzanowskich funkcjonariuszy mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Krakowie, gdzie oczekuje na deportację. Policjanci podkreślają, że nie będzie żadnej tolerancji dla tych, którzy wsiadają za kierownicę po spożyciu napojów wyskokowych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

