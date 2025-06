Usiłowanie zabójstwa w Krakowie. Trzy osoby aresztowane po brutalnym ataku

Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE, odpowiedz do ściągnięcia PDF [harmonogram, zasady, wyniki]

Do zdarzenia doszło w rejonie krakowskiego Podgórza. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odebrał zgłoszenie dotyczące rannego i krwawiącego mężczyzny, leżącego na chodniku przed jednym z bloków. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji z Wydziału Sztab Policji oraz Komisariatu Policji V w Krakowie. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, 45-letni poszkodowany był już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego i został przetransportowany do szpitala.

Wstępne ustalenia funkcjonariuszy pozwoliły szybko wytypować osoby mogące mieć związek z brutalnym atakiem. Trop zaprowadził śledczych do jednego z pobliskich mieszkań, w którym zatrzymano 40-letniego mężczyznę oraz jego 28-letnią partnerkę. W pomieszczeniach zajmowanych przez tę dwójkę policjanci natrafili na liczne ślady krwi oraz zabezpieczyli ostre narzędzie, które mogło posłużyć do zadania ciosu. Dodatkowo, podczas sprawdzenia danych mężczyzny w policyjnych bazach okazało się, że był on poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Badania alkomatem wykazały, że 40-latek miał w organizmie prawie 0,6 promila alkoholu, natomiast jego partnerka – aż 1,4 promila. Funkcjonariusze kontynuowali działania operacyjne i udali się do kolejnego z mieszkań w tym samym budynku. Tam zatrzymali 35-letniego mężczyznę, również podejrzewanego o udział w przestępstwie. W przeciwieństwie do pozostałych, był on trzeźwy w momencie interwencji.

Cała trójka została przewieziona do Komisariatu Policji V, gdzie wykonano z nimi niezbędne czynności procesowe. Z ustaleń śledczych wynika, że 40-latek zaatakował 45-letniego mężczyznę ostrym narzędziem, powodując poważne obrażenia. Następnie wspólnie z pozostałymi podejrzanymi wyniósł rannego na zewnątrz budynku i porzucił na chodniku, nie udzielając mu żadnej pomocy. Działania sprawców mogły doprowadzić do tragedii – poszkodowany został pozostawiony bez opieki w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa przejęli funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów wszystkim trzem osobom.

40-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. 28-latka i 35-latek usłyszeli zarzuty poplecznictwa, nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za te przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Małżeństwo spod Olkusza straciło dorobek w pożarze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.