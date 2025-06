i Autor: WolfBlur/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Dramatyczne sceny

Podstępem wywabił 70-latkę z mieszkania i strzelił jej prosto w twarz. Wiadomo, co nim kierowało

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorkowy (3 czerwca) wieczór na ulicy Parkowej w Tarnowie. 68-letni mężczyzna, podszywając się pod kogoś innego, wywabił z mieszkania 70-letnią kobietę, a następnie strzelił jej prosto w twarz z broni śrutowej. Do zdarzenia doszło przed jednym z bloków. Seniorka trafiła do szpitala. Radio ESKA informuje, że uczestnicy zajścia w przeszłości byli parą.