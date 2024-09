Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pojawiły się problemy z nowymi przepisami, czyli tzw. ustawą Kamilka. Została ona uchwalona w celu ochrony małoletnich, a impulsem do jej stworzenia była sprawa chłopca z Częstochowy maltretowanego przez ojczyma. Zamiary były szlachetne, lecz w rzeczywistości ustawa Kamilka paraliżuje działania szkół. Przepisy wprowadzają nowe wymogi biurokratyczne, w tym obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności przez osoby zajmujące się dziećmi. Nakaz nie dotyczy wyłącznie nauczycieli, lecz też rodziców, którzy przykładowo pełnią rolę opiekunów na wycieczkach szkolnych, czy podczas wyjść poza szkołę. Efekt jest taki, że wiele szkół w ogóle rezygnuje z takich wyjazdów lub wyjść.

Niestety ustawa, choć w zamyśle miała zapewnić lepszą ochronę dzieci, w praktyce potrafi zadziałać przeciwko nim. Przykładowo trudności z dostaniem się na praktyki mają uczniowie szkół zawodowych. Firmy rezygnują z przyjmowania uczniów, ponieważ wiąże się to z biurokratycznymi uciążliwościami.

To nas przerosło. Nie ma dnia, by do kuratorium nie wpływały pytania i uwagi dotyczące ustawy "Lex Kamilek". Problem mają szkoły zawodowe. Dotarły do mnie wieści, że pracodawcy nie chcą przyjmować niepełnoletnich uczniów na praktyki. Boją się, że wszyscy ich pracownicy, którzy będą mieli styczność z uczniami, będą musieli dostarczyć zaświadczenia o niekaralności. Nie chcą się w to bawić, bo po pierwsze nie mają na to czasu, a po drugie to kosztuje. Nie radzimy sobie z zapisami tej ustawy. Zbieramy teraz wszystkie uwagi krytyczne, a następnie skierujemy je do MEN - przyznaje "GW" Gabriela Olszowska, szefowa małopolskiego kuratorium oświaty.