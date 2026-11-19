Uzdrowisko Kraków Swoszowice chce wykupić grunty od miasta

Położone na południu stolicy Małopolski Uzdrowisko Kraków Swoszowice stanowi niezwykle ważny punkt na mapie leczniczej regionu. Placówka ta słynie przede wszystkim z wykorzystywanych w kuracjach oraz rehabilitacji wód siarczkowych. Z dobrodziejstw tego miejsca chętnie korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również pacjenci z najdalszych zakątków kraju.

W ostatnim czasie placówka znów znalazła się w centrum uwagi, choć powodem nie są nowe inwestycje ani zmiany w ofercie medycznej. Według doniesień portalu LoveKraków spółka Uzdrowisko Kraków Swoszowice zamierza wykupić od miasta ponad 14 hektarów ziemi, na której prowadzi swoją działalność. Obecnie właścicielem tych terenów pozostaje gmina Kraków.

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Ile kosztują tereny Uzdrowiska Kraków Swoszowice?

Rzeczoznawcy wycenili wartość wspomnianych działek na kwotę sięgającą niemal 17,9 mln zł. Zarządzająca uzdrowiskiem spółka nie będzie jednak musiała płacić pełnej sumy oszacowanej przez biegłych, aby stać się właścicielem tego terenu.

Obowiązujące prawo przewiduje bowiem specjalne warunki wyceny dla podmiotów, które dotychczas były użytkownikami wieczystymi danej ziemi. Zgodnie z tymi regulacjami jednorazowa wpłata zamknęłaby się w kwocie przekraczającej 3,5 mln zł, natomiast rozłożenie płatności na raty podniosłoby koszt transakcji do około 4,5 mln zł.

Zarząd uzdrowiska zawnioskował również o przyznanie 50-procentowej zniżki, argumentując to wpisaniem obiektów do rejestru zabytków. Urzędnicy z Krakowa odrzucili jednak możliwość tak głębokiego obniżenia ceny. Władze miasta zaproponowały bonifikatę na poziomie zaledwie 5 procent, tłumacząc swoją decyzję dbałością o stan publicznych finansów i mienia.

Urząd Miasta Krakowa wyjaśnia kulisy sprzedaży ziemi w Swoszowicach

Narastające wokół tej sprawy pytania skłoniły krakowskich urzędników do przedstawienia oficjalnego stanowiska. Przedstawiciele samorządu stanowczo zaznaczają, że inicjatywa zbycia tych cennych terenów nie wypłynęła z magistratu.

Katarzyna Misiewicz z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa wyjaśniła w rozmowie z portalem LoveKraków, że całą procedurę zainicjował wniosek złożony przez zarząd uzdrowiska. Spółka oparła swoje działania na zapisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, która w konkretnych sytuacjach otwiera użytkownikom wieczystym drogę do przejęcia gruntów na własność.

Miejscy urzędnicy potwierdzają, że dokumenty wpłynęły w odpowiednim terminie, a same działki spełniają wszystkie wymogi formalne. W praktyce nakłada to na władze Krakowa ustawowy obowiązek sfinalizowania sprzedaży, o ile tylko spółka podtrzyma chęć zakupu.

Plany rozwoju Uzdrowiska Kraków Swoszowice. Będzie więcej zabiegów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nie wpłynie na dotychczasowy profil działalności placówki w Swoszowicach. Władze Krakowa uspokajają, że tereny te nadal będą podlegać ścisłej ochronie konserwatora zabytków, a wszelkie ewentualne prace budowlane muszą być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili także reprezentanci spółki Uzdrowisko Kraków Swoszowice. Zwracają oni uwagę, że wykup użytkowanych terenów jest standardowym mechanizmem przewidzianym w polskim ustawodawstwie.

Jednocześnie zarząd przedsiębiorstwa zapowiada ambitne inwestycje w rozwój ośrodka. W tej chwili infrastruktura uzdrowiska pozwala na realizację około 1,5 tysiąca zabiegów w ciągu jednego dnia. Przeprowadzenie planowanej rewitalizacji miałoby zwiększyć te możliwości nawet do 5 tysięcy zabiegów na dobę.