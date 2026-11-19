40 ratowników TOPR prowadziło akcję ratunkową w Tatrach, po tym jak 31-letnia kobieta spadła ze skały w rejonie Granackiej Przełęczy.

Mimo odnalezienia jej żywej w poniedziałek i trzygodzinnej reanimacji w ekstremalnych warunkach, kobieta zmarła na skutek poważnych obrażeń i głębokiej hipotermii.

Ciało zmarłej turystki, która wysłała nieczytelnego SMS-a z prośbą o pomoc, na razie pozostało w górach ze względu na trudne warunki atmosferyczne i terenowe.

Trzy godziny ją reanimowali. Nie żyje 31-letnia kobieta

- Mimo trudnej akcji i chwili nadziei, którą mieliśmy nie udało jej się uratować. Na skutek bardzo poważnych obrażeń po upadku z dużej wysokości i głębokiej hipotermii niestety to się nie udało - przekazali ze smutkiem TOPR-owcy.

31-latka zaginęła w poniedziałek. To właśnie tego dnia ratownicy TOPR- u dostali od niej nieczytelnego smsa, w którym wzywała pomoc. Próby nawiązania kontaktu telefonicznego się nie udały. Policjanci zlokalizowali telefon turystki w rejonie Orlej Perci - najtrudniejszego tatrzańskiego szlaku. Dzięki dronom TOPR-owcom udało się namierzyć dokładne miejsce, gdzie może znajdować się zaginiona. Ślad termalny dochodził z rejonu Granackiej Przełęczy. Tam ruszyli ratownicy.

W ekstremalnych warunkach atmosferycznych na linach dotarli do kobiety, która leżała w stromym przepaścistym terenie. 31-latka była w krytycznym stanie, ale żyła. Niestety podczas akcji jej serce przestało bić. Ze względu na dramatyczne warunki atmosferyczne i trudny teren na razie ciało zmarłej pozostało w górach. TOPR-owcy apelują, by nie wychodzić samotnie w góry.